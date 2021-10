La storica cantina Argiolas di Serdiana è stata premiata a Bari come miglior enopolio d'Italia, ex equo con la Paolo Calì (Sicilia). Il nuovo prestigioso riconoscimento è arrivato ak Vinoway Wine selection 2022, dove l'isola ha davvero fatto incetta di premi prestigiosi: il "Vino novità dell'anno" è il bianco G'Oceano 2018 della Cantina Arvisionadu di Benetutti.

Il "Miglior Giovane Enologo italiano 2021" è Andrea Pala, 34 anni, di Luras, presidente Assoenologi nazionale Giovani. Proprio un anno fa, il presidente di Assoenologi Sardegna, Mariano Murru era stato premiato come miglior enologo d' Italia.

Una Sardegna che con i vini punta tutto sull'eccellenza. "Anche quest'anno nei vigneti dell'isola ha trionfato la qualità: ciò significa che avremo ancora vini di gran qualità”.

Cantine Argiolas, come detto, è stata proclamata migliore d'Italia con un enopolio siciliano.

Il direttore tecnico dell'antica cantina di Serdiana, fondata dal patriarca della famiglia Antonio Argiolas, è proprio Mariano Murru. La cantina sarda si è imposta anche nella selezione dell'Università Iulm di Milano, specializzata in neuromarketing con l' etichetta del Vermentino Sardegna 2017, che ha conquistato il secondo posto in Italia.

Molto apprezzati i vini sardi, 52 hanno ottenuto una votazione di eccellenza, superiore ai 91 centesimi. I dieci vini presentati da Argiolas hanno ottenuto un punteggio di oltre 91 centesimi e cinque hanno superato la soglia dei 95. L'enologo Mariano Murru è comprensibilmente soddisfatto "Il presidente di Vinoway Italia Davide Gangi ha usato parole che riempiono di orgoglio tutto il mondo enologico sardo”. Per il presidente di assoenologi Sardegna “sono parole preziose che ci invogliano a fare sempre meglio e confermano le grandi potenzialità della nostra Isola e il lavoro di qualità in vigna e in cantina di professionisti sempre più apprezzati che valorizzano l'inestimabile tesoro enologico, ovvero la grande biodiversità, con gli oltre 200 vitigni autoctoni finalmente riscoperti e apprezzati. Si può fare ancora di più. L'impegno e le capacità non mancano nell'isola".

