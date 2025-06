Un’iniezione di risorse senza precedenti per sostenere l’artigianato sardo. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha approvato le direttive per un nuovo bando destinato a finanziare le imprese artigiane, con uno stanziamento complessivo di oltre 30 milioni di euro.

Nel dettaglio, 30 milioni sono destinati a coprire spese in conto capitale e 550 mila euro alla copertura degli interessi. L’obiettivo è incentivare le imprese che hanno investito negli ultimi due anni, riconoscendo loro un contributo a fondo perduto fino a 300 mila euro, pari al 40% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Si tratta, come evidenziato dall’assessore Cuccureddu, di uno dei bandi più consistenti mai lanciati dalla Regione in favore del comparto artigianale: «È un sostegno davvero significativo per le imprese che hanno investito nell’ammodernamento o nell’ampliamento delle proprie attività – ha dichiarato Cuccureddu –. Probabilmente sarà l’ultimo intervento retroattivo. Per il futuro si lavorerà, insieme alle imprese, su bandi che valutino progetti e idee, con l’intento di sostenere anche le nuove iniziative imprenditoriali».

La misura è il risultato di un confronto diretto con le principali associazioni di categoria – Confartigianato, CNA, CLAAI e Casartigiani – e si prevede possa attirare circa mille domande.

(Unioneonline/Fr.Me.)

