Lo stanziamento regionale per garantire gli interventi di salvamento a mare per la stagione balneare in Sardegna 2022 è stato ripartito tra i 62 Comuni costieri.

Un modo, sottolinea Gianni Lampis, assessore regionale della Difesa dell’ambiente, per consentire alle Amministrazioni “di poter accogliere in sicurezza nei nostri litorali i numerosi bagnanti che godranno quotidianamente delle spiagge e del mare sardo. Con questo stanziamento assicuriamo la fruibilità degli arenili e delle acque prospicienti, grazie alla predisposizione degli interventi di salvamento e dei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare”.

Questa la ripartizione di 1.506.211 euro tra i Comuni: Aglientu 31.428 euro; Alghero 19.698; Arborea 30.609; Arbus 59.386; Arzachena 27.038; Badesi 34.424; Bari Sardo 21.893; Bosa 34.460; Budoni 21.506; Buggerru 20.265; Cabras 27.569; Cagliari 38.867; Calasetta 15.272; Capoterra 24.196; Cardedu 18.709; Carloforte 23.224; Castelsardo 19.626; Castiadas 17.629; Cuglieri 19.554; Domus De Maria 21.992; Dorgali 17.485; Gairo 6.790; Giba 9.335; Gonnesa 14.157; Iglesias 15.623; La Maddalena 42.196; Lotzorai 17.116; Magomadas 12.349; Maracalagonis 10.091; Masainas 7.275; Muravera 52.621; Narbolia 21.992; Olbia 21.821; Oristano 27.407; Orosei 32.759; Palau 31.509; Porto Torres 20.004; Portoscuso 28.289; Posada 25.428; Pula 28.945; Quartu Sant'Elena 29.359; San Giovanni Suergiu 19.923; San Teodoro 30.484; San Vero Milis 29.719; Santa Giusta 13.923; Santa Teresa Gallura 33.182; Sant'Anna Arresi 9.821; Sant'Antioco 22.100; Sarroch 12.915; Sassari 25.140; Siniscola 49.437; Sinnai 14.157; Sorso 45.641; Tertenia 14.526; Teulada 18.277; Tortolì 39.407; Tresnuraghes 23.557; Trinità d'Agultu Vignola 27.335; Valledoria 12.061; Villanova Monteleone 7.023; Villaputzu 35.089; Villasimius 22.568.

