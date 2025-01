Quasi 160mila famiglie sarde faranno shopping in occasione dei saldi invernali al via sabato 4 gennaio e spenderanno 205 euro a famiglia. In leggero aumento il numero di chi farà acquisti (lo scorso anno erano 155mila) e la spesa per ogni cittadino (lo scorso anno 90 euro, quest’anno quella prevista è di 93).

Le stime sono dell’Ufficio Studi Confommercio, nel Sud Sardegna si prevede un giro d’affari di oltre 32 milioni.

«Le festività natalizie hanno segnato un discreto giro di vendite a conferma che il regalo 'utile' è sempre il preferito dalle famiglie - afferma il direttore di Confcommercio Sud Sardegna, Giuseppe Scura -. Con il commercio anche i saldi stanno cambiando. Rispetto a 10 anni fa, quando i clienti aspettavano i saldi per comprare quel capo in più che diventava accessibile con il 30 o 40% di sconto, oggi si punta all'acquisto del 'necessario' per la vita quotidiana. Soprattutto per la fascia media il saldo significa poter acquistare capi di qualità da indossare tutti i giorni. Si venderanno sicuramente pantaloni, camicie, maglie, giubbotti, giacconi da usare ancora in stagione».

Confcommercio ricorda inoltre le regole. I capi in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere notevolmente deprezzati se non venduti entro un certo periodo. C’è inoltre l’obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata