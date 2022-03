“L’agricoltura e l’allevamento stanno attraversando uno dei momenti più drammatici della sua storia. Dobbiamo affrontare nello stesso tempo le avversità climatiche e un mercato nazionale impazzito in cui, già dal mese di settembre, si sono osservati aumenti esponenziali del prezzo delle materie prime, dei concimi, delle semenze, dei mangimi e dell’energia, e in particolare il prezzo del gasolio”.

È quanto si legge in una presa di posizione del Movimento Pastori Sardi, che ha deciso di prendere posizione nel pieno delle proteste e dei blocchi messi in atto in Sardegna per il caro carburanti e – più in generale – per i rincari di tutte le materie prime.

"Il governo italiano è stato incapace e miope nel prevedere e prevenire questi processi e alleviarne le conseguenze”, dice il Movimento. Aggiungendo: “La guerra e le scelte politiche internazionali dell’Italia costituiscono, in questo quadro, non tanto l’elemento scatenante della crisi economica in corso ma un fattore moltiplicatore”.

Poi una serie di “controsensi”. Ovvero: “Abbiamo la raffineria più grande d’Europa e paghiamo più caro Gasolio e benzina! Abbiamo un grosso polo chimico che fa anche concimi e noi li paghiamo più cari! Abbiamo dighe, il sole e il vento, produciamo il doppio di energia del nostro fabbisogno eppure da sempre la paghiamo molto più cara dal resto d’Italia!”.

Il Movimento avanza quindi le sue richieste alla giunta Solinas. Primo: “Si utilizzino i maggiori ricavi dati dall’aumento del gasolio che la Saras versa nelle casse regionali per calmierarne l’aumento”.

Secondo: “Si programmino in seno al PSR incentivi atti alla produzione di grano per uso alimentare e granaglie per uso zootecnico”.

Infine, il Movimento – che si dice solidale con “la lotta degli auto-trasportatori e di tutte le categorie produttive per l’ingiustificato aumento dei prezzi” – chiede che “venga vietata la produzione di mais e altre foraggere ad uso energetico nelle aree irrigue e le stesse siano sostenute per la produzione di prodotti zootecnici”.

