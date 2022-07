Niente sciopero martedì 12 luglio per i dipendenti di Forestas.

Nell'incontro decisivo nella sede dell'agenzia con i sindacati, alla presenza degli assessori regionali al Personale Valeria Satta e alla Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, è arrivata infatti la firma del contratto in materia di orario di lavoro.

Nel corso della riunione - spiegano i sindacati Uil-Fpl, Fesal Ras e Clares Cisal - nonostante un'ultima forte discussione con la dirigenza dell'agenzia, si è trovata alla fine la mediazione definitiva, con la condivisione positiva dei punti che avevano portato alla rottura della trattativa. Previsto- continuano le sigle - il pagamento delle maggiorazioni e indennità per il personale impegnato in turni di lavoro.

Definiti inoltre gli aspetti relativi alle sedi di lavoro e quelli relativi alle limitazioni nell'utilizzo dei veicoli personali per svolgere le attività.

Inoltre, è stato accolto l'articolo sui permessi personali che consentirà al personale operativo di poterli finalmente utilizzare anche attraverso l'autocertificazione.

Soddisfatto il governatore Christian Solinas: “Hanno prevalso il senso di responsabilità e la collaborazione per una battaglia troppo importante per i sardi come quella contro gli incendi”.

"Dopo una lunga trattativa - ha commentato l'assessore Satta - le parti hanno convenuto per una soluzione concordata che consentirà all'antincendio e alle altre attività ordinarie dell'Agenzia di proseguire a salvaguardia di un'attività essenziale".

