Arriva a Cagliari il premio “Giovane Famiglia 2022”, quest’anno assegnato da identità Golose alla famiglia Fais come riconoscimento per il lavoro svolto con Josto ristorante, Framento pizzeria ed Etto, macelleria con cucina.

"Forti dell'esempio dei genitori Giovanni e Rina – si legge nella motivazione –, in pochi anni la famiglia arricchisce la scena golosa di Cagliari con un ristorante, una macelleria, una pizzeria di successo. Un esempio capace di trascinare l'intera comunità, cittadina e isolana".

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento", dice la famiglia di imprenditori, costituita da Pierluigi e le sorelle Chiara, Elisabetta e Valentina ed Isa, moglie di Pierluigi. Terza generazione di piccoli imprenditori originari di Bonarcado, portano avanti la tradizione aggiungendo idee contemporanee e innovative nel segno della qualità e sostenibilità. "Un'occasione di incontro con persone di valore con cui condividiamo questi ideali, che dopo anni bui causati dalla pandemia e specie in queste settimane difficili con la guerra in Ucraina fa pensare ad una ristorazione che si riscopre umana. Il tema di quest'anno è ‘il futuro è oggi’ e tutti noi ci siamo, con grande orgoglio e frutto del duro lavoro da parte di tutti noi. Se oggi siamo qui - dicono i Fais - è grazie all'impegno, al sacrificio e alla dedizione delle ragazze e dei ragazzi che collaborano e hanno collaborato con noi in questi anni".

Il premio lo hanno dedicato "ai nostri genitori, che ci hanno sempre spronato a ricercare e dare il meglio nel mondo nel segno della correttezza e della passione al bello e buono. Un grazie di cuore va alla città di Cagliari che ci ha accolto".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata