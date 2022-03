Da aprile anche in Sardegna le pensioni saranno in pagamento nei 440 uffici postali dell’isola il primo giorno del mese, in concomitanza con la cessazione al 31 marzo dello stato di emergenza per il coronavirus.

“I pensionati titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution – spiega Poste Italiane - troveranno accreditato il loro rateo dal prossimo venerdì 1° aprile. Si ricorda che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 262 ATM Postamat della regione, senza bisogno di recarsi allo sportello”.

Chi invece intende ritirare i contanti allo sportello potrà presentarsi negli uffici dal primo al 6 aprile, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascuna sede.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata