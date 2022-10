"Il territorio deve essere compatto, tutti insieme possiamo far sentire la nostra voce in difesa del lavoro". È partita dalla sala del consorzio industriale di Portovesme la lunga giornata di incontri sulla vertenza Portovesme srl. Sindaci e sindacati si sono incontrati per stabilire una linea comune a difesa del lavoro.

"Non possiamo essere semplici spettatori - ha detto Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - la situazione economica è già grave per i motivi che tutti conosciamo, molte famiglie fanno fatica con uno stipendio regolare, cosa succederà con la cassa integrazione? Il territorio tutto deve compattarsi sulla difesa del lavoro. Adesso l’emergenza è per la Portovesme srl, che ha annunciato la fermata della linea Piombo, con 200 lavoratori coinvolti, ma le criticità di questo territorio sono tante e le conosciamo bene".

A mezzogiorno le organizzazioni sindacali incontreranno a Villa Devoto il Presidente della Regione Christian Solinas mentre nel pomeriggio è previsto il vertice con l'assessore al Lavoro Alessandra Zedda per discutere della cassa integrazione in scadenza.

