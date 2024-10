Tasse più alte per chi ha riqualificato la propria casa con l’aiuto dei bonus edilizi, vanno riviste le rendite catastali.

Lo fa sapere il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, c’è anche questa tra le riforme che l’Italia ha inserito nel Poano strutturale di bilancio che presenterà alla Ue.

Dopo la revisione dell'Istat, difficilmente il Pil chiuderà quest'anno a +1%, ha spiegato il ministro, ma non si interverrà tanto con nuove tasse quanto con "tagli significativi". Non alla sanità, ha precisato Giorgetti, che ha citato le rendite catastali en passant nel lungo elenco di riforme che l'Italia propone all'Europa per ottenere l'allungamento da 4 a sette anni del periodo di aggiustamento.

Nel capitolo fiscale, spunta dunque "l'aggiornamento degli archivi catastali", sulle case fantasma e "con valori catastali rivisti" per immobili riqualificati con l'aiuto dei fondi pubblici. Rispondendo poi all'allarme sollevato da Antonio Misiani che parla di notizia "dirompente", però puntualizza: «Non si tratta di fare l'aggiornamento a valori di mercato che la Commissione ci ha chiesto, si tratta soprattutto di precisare una norma della scorsa legge di bilancio che chi fa ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati catastali. Andremo a verificare che l'abbia fatto».

Giorgetti torna anche sulla recente intervista sui "sacrifici" che hanno agitato i mercati. «Le Borse sono crollate ma in tutta Europa», precisa e rassicura sui timori di nuove tasse: «Più che aumentare le tasse, taglieremo le spese, tranne la spesa sanitaria su cui ci impegniamo a mantenere l'incidenza sul Pil». E anche sulle accise prova a calmare gli animi: le misure saranno "graduali", l'obiettivo è evitare "contraccolpi" per le categorie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata