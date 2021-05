Inizia all'insegna di un cauto ottimismo la stagione di pesca per il tonno rosso in Italia, che partirà il prossimo 26 maggio per concludersi dopo 30 giorni.

Molti progetti in cantiere, a partire dalla prima rotta del tonno rosso made in Italy, che da Carloforte passa per Cetara e Marina di Camerota in Campania, per arrivare nel Messinese. Una strada di mare che tocca i poli di questa produzione di eccellenza per favorirne il consumo nelle tavole italiane ed europee, con ricadute positive per la trasformazione e il commercio, ma anche per il turismo.

Il tutto per un business complessivo stimato da Fedagripesca-Confcooperative di almeno 100 milioni di euro l'anno.

L’iniziativa doveva partire nel 2020, ma si è dovuta fermare a causa della pandemia di Covid.

L’anno scorso gli operatori hanno registrato un crollo del 70% del fatturato per gli effetti della crisi economica scaturita dalla pandemia. Per il 2021 le trattative commerciali sono ancora in corso, ma ci sono segnali di ripresa, anche guardando al Giappone, un mercato che assorbe ben l'80% del tonno del Mediterraneo.

