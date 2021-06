Il Comune di Porto Torres aderisce alla Fondazione Its Mo.So.S, l’Istituto tecnico superiore post diploma di alta formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare che ha sede a Cagliari.

Un’opportunità per i giovani che conseguono il diploma presso la scuola Nautico, Professionali e Licei dell’Istituto Paglietti presenti nel territorio. “Il programma ha l’obiettivo di creare occupazione giovanile – spiega Giovanni De Sanctis, direttore operativo del Mo.So.S - attraverso la formazione professionalizzante terziaria, con il rilascio di attestazioni professionali ministeriali. Il punto di forza della fondazione è il livello occupazionale del 100% nel settore nautico e 94% nel settore logistico. Il punto debole, invece, è la poca conoscenza di questa tipologia di istruzione all’interno della comunità”.

Attraverso la formazione viene coniugata l’esperienza didattica con lo sviluppo di competenze abilitanti per il mondo del lavoro, nello scenario della rivoluzione industriale. “La finalità è quella di implementare la presenza della fondazione nel territorio, anche con la partecipazione attiva del Comune e delle aziende private per creare occupazione giovanile – aggiunge De Sanctis – quindi la presenza delle amministrazioni locali è fondamentale per agganciare le linee di indirizzo della Fondazione alle esigenze, ai bisogni e alle necessità della comunità, in qualità di socio attivo”. In totale 15 corsi tra i quali quelli marittimi e quelli logistici, oltre tutta la parte della formazione elettrica, elettrotecnica e digitale. Sulla base delle partnership con le industrie del territorio vengono strutturati i corsi, basandosi sulle esigenze reali del mercato. Il progetto è stato approvato all’unanimità dalla commissione Pubblica Istruzione presieduta da Antonello Cabitta, alla presenza dell’assessore Simona Fois, del dirigente scolastico Daniele Taras e del vicario Pinuccio Vacca.

© Riproduzione riservata