Organizzata da Confartigianato Imprese Sassari, Finart e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, domani la Promocamera Sassari ospita dalle 10 l'incontro dal titolo dal titolo “Patente a crediti nei cantieri: problemi e prospettive”.

Come spiega il presidente della Confartigianato Sassari, Marco Rau: «Nel Sassarese sono circa settemila le imprese interessate ed è urgente metterle nelle condizioni di rispettare la norma».

La nuova norma ha come obiettivo la qualificazione del settore per garantire la sicurezza e legalità nei cantieri. Riguarda tutte le attività (società, individuali, artigiane, non artigiane) che operano in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri pubblici e privati e, quindi, tutte le categorie e relative maestranze ricomprese nel “Sistema casa”: edilizia, impiantistica termoidraulica, impiantistica elettrica, serramenti, lattonieri, imbianchini, tinteggiatori, sottofondi, pavimentisti, fabbri, lattonieri.

Previste le relazioni degli ingegneri Andrea Patteri su “Patente a crediti, riferimenti normativi e obblighi delle figure interessate”, e Christian Filippo Riu, Direttore Generale dello Spresal, su “La figura dello Spresal”. Chiude l'incontro l’intervento di Pier Luigi Ledda, Segretario Regionale della Cisl, con “La sicurezza sul lavoro vista dal lato dei collaboratori dell’impresa”.

