La Sardegna può vantare un'antica e apprezzata tradizione anche nella pasticceria e sono molte le imprese sarde del settore ristorazione e gastronomia ad aver ricevuto premi e riconoscimenti prestigiosi a livello nazionale e internazionale. E proprio la Sardegna si trasformerà per tre giorni nella capitale della pasticceria italiana.

È tutto pronto infatti per il Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia, in scena il 28, 29 e 30 aprile a Cagliari.

Un evento che celebra il talento e la professionalità dei giovani aspiranti pasticceri, gelatai e cioccolatieri, nell’ambito di una competizione ideata e organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FPGC) e dall’Istituto di Istruzione Superiore Azuni e promossa dal Ministero dell’Istruzione del Merito.

Al contest – dove proveranno a mettersi in luce i nuovi talenti dell’arte pasticcera, futuri protagonisti del comparto – parteciperanno 27 scuole e 54 concorrenti provenienti da tutte le regioni del Paese.

«Il campionato non è solo una competizione, ma una vera e propria opportunità per commisurarsi con gli esperti del settore e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro», ha affermato Matteo Cutolo, Presidente FIPGC. «È emozionante vedere giovani talenti confrontarsi in un ambiente sano e competitivo. Ma ciò che davvero conta è la crescita professionale che si realizza durante l’evento, non solo per i partecipanti, ma anche per le classi che li affiancano nella preparazione dei dolci».

I concorrenti saranno valutati in base alle loro competenze tecnico-professionali. Verrà analizzata la capacità di elaborare e gestire una ricetta in modo autonomo, la creatività nella composizione artistica del dessert, la professionalità dimostrata nelle varie fasi di preparazione e l'abilità comunicativa nel presentare il prodotto finale, ma anche la pulizia del piano di lavoro e la gestione dello stress.

Il primo classificato riceverà una medaglia d'oro, il Trofeo Campione Nazionale FIPGC Studenti 2025 e il Riconoscimento d'Eccellenza Nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che non solo celebra il suo successo, ma rafforza anche la sua visibilità e le opportunità professionali future nel mondo della pasticceria. A seguire, medaglia d’argento e bronzo con relativo trofeo.

(Unioneonline/l.f.)

