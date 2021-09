Una speranza concreta per i 25 minatori di Olmedo, ora in forza all'Igea, società in house della Regione.

Il loro contratto scade il 30 novembre 2021, ma ieri in una riunione a Cagliari i rappresentanti sindacali hanno avuto ampie rassicurazioni di proroga del contratto da parte dell'assessore regionale all'Industria Anita Pili, che ha garantito la predisposizione da parte dell'Esecutivo di un piano di ricollocazione dei lavoratori in attività di manutenzione e ripristino ambientale del sito.

La delibera dovrà però essere completata dalla copertura finanziaria del Consiglio Regionale. Una copertura che è stata garantita dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais e da altri consiglieri presenti, tra i quali Giorgio Oppi ( Udc - Cambiamo), Michele Ennas ( Lega), Gianfranco Ganau (Pd), Michele Ciusa ( Movimento 5 Stelle).

Soddisfatto dall'esito dell'incontro il sindaco di Olmedo Toni Faedda."Si sta andando nella giusta direzione - commenta -. Confido quindi nella proroga del contratto. Il sito va bonificato e messo in sicurezza, per evitare un danno ambientale e garantire ai lavoratori sicurezza nel loro futuro". La miniera di Olmedo, dove si estraeva bauxite, è chiusa dal 2015.



