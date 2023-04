Una trentina di aziende a disposizione di potenziali giovani candidati interessati a trovare un'occupazione nel mondo della ristorazione, dell'intrattenimento e negli stabilimenti balneari. Al via il 13 aprile, a partire dalle 9, al Museo archeologico di Olbia la seconda edizione di Talent Day, evento organizzato da Fipe e Confcommercio Nord Sardegna e patrocinato dal Comune di Olbia.

Per trasformare la passione in un'opportunità professionale, il Talent Day si apre col talk "I talenti del nostro territorio si raccontano”, che ospita professionisti della ristorazione impegnati a condividere le loro esperienze, dagli esordi fino al successo. Tra gli altri, la delegata per la Gallura dell'Associazione Italiana Sommelier, Attilia Medda, il creatore dell'etichetta di liquori e distillati Macchia, Emilio Rocchino, il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, il Ceo di Magma events, società organizzatrice del Red Valley Festival, Luca Usai, e il cuoco e personaggio televisivo, Gino D'Acampo.

«In un quadro di complessità nel reperimento di personale, in cui mancano figure ad alta formazione e anche con media qualifica, il Talent Day vuole fare leva sulla spinta motivazionale: per trasmettere ai giovani qual è il beneficio che se ne può trarre dalla formazione e dalla conseguente collocazione in questo settore che consente di diventare punte di diamanti», dice il presidente Fipe Gallura, Marco Mura.

«Il Talent Day è uno strumento per fare avvicinare i ragazzi alle imprese», aggiunge il presidente Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu. «Considerato l'esito della scorsa edizione, che ha registrato 300 iscritti ma solo 50 colloqui, quest'anno abbiamo voluto coinvolgere le scuole superiori cittadine e alcune associazioni, tra cui Sensibilmente Odv, impegnata nell'integrazione delle persone autistiche», ha concluso il rappresentante di Confcommercio, Nino Seu.

