Sono ormai a un passo le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Dopo il via libera dell'Unione europea, è arrivato l'ok dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della newco all'aumento di capitale per 325 milioni di euro da offrire a Lufthansa, che dovrà essere sottoscritto dai tedeschi «entro il 15 gennaio 2025».

Il passaggio «consentirà alla compagnia tedesca il suo ingresso in Ita Airways con una partecipazione del 41% del capitale» mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze manterrà la maggioranza con il 59%. L'Assemblea ha anche approvato il «nuovo Statuto sociale», che prevede «una serie di prerogative e diritti tipici» in operazioni straordinarie di tale tipologia destinati ai due azionisti, il Mef e Lufthansa, in relazione alla gestione congiunta di Ita, spiega la società.

Il nuovo Statuto sociale «diverrà efficace alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Lufthansa», specifica Ita. Successivamente si svolgerà una riunione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ita, nel corso della quale i due Azionisti procederanno alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, «dando corso agli accordi stipulati a giugno 2023» e alla nuova governance della compagnia.

Il nuovo cda sarà allargato da tre a cinque membri, con tre rappresentanti al Mef, incluso il presidente, e due a Lufthansa, tra cui il nuovo amministratore delegato, che secondo tutte le indiscrezioni sarà Joerg Eberhart. Il manager tedesco ricopre al momento la carica di Head of strategy nel gruppo Lufthansa, ma in passato è stato presidente e ad di Air Dolomiti, compagnia controllata dal colosso tedesco, conosce molto bene l'Italia dove risiede, parla italiano e ha seguito tutto il dossier Ita.

La conclusione di tutte le formalità «segnerà l'inizio di una nuova era per il trasporto aereo nazionale e continentale, che vedrà Ita Airways integrarsi nel più grande gruppo europeo di trasporto aereo civile», sottolinea la newco, nata dalle ceneri della vecchia Alitalia.

