Musk perde il titolo: l’uomo più ricco del mondo è Larry EllisonIl patron di Tesla superato dal presidente di Oracle, che ha raggiunto i 393 miliardi di dollari di patrimonio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Elon Musk ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo, soprassato dal cofondatore di Oracle, Larry Ellison.
Secondo il Bloomberg Billionaires Index il patrimonio di Ellison –classe 1944, nato nel Bronx, a New York - è balzato di 101 miliardi di dollari, raggiungendo i 393 miliardi di dollari e superando quello del patron di Tesla fermo a 385 miliardi.
La performance si deve anche al record messo a segno dalle azioni di Oracle Corporation (società multinazionale del settore informatico, con sede a Austin, Texas) che, all'apertura di Wall Street, hanno registrato un aumento di oltre il 37% dopo la trimestrale presentata ieri spinta dalle attività nel cloud: ricavi di 14,9 miliardi di dollari (+12%).
(Unioneonline)