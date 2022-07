Il mondo dell’imprenditoria in lutto per la morte di Aldo Balocco, presidente onorario dell'omonima azienda dolciaria di Fossano, in provincia di Cuneo, celebre per panettone mandorlato, di cui proprio Balocco fu tra gli inventori.

Balocco aveva 91 anni, la maggior parte dei quali dedicati all'azienda che ha contribuito a far diventare uno dei colossi italiani nella produzione di dolci e biscotti.

Insignito del titolo di Cavaliere del lavoro dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, era vedovo dal 2015, quando morì la moglie Anna Ferrero.

Alla guida dell’azienda ci sono oggi i figli, Alberto e Alessandra.

(Unioneonline/l.f.)

