Nata all'interno della cartoleria del sassarese Gavino Ligios, la start up SempliCert, sta provando a rivitalizzare le edicole (ce ne sono 141 in provincia) per frenare il fenomeno della loro scomparsa. Il progetto nato subito dopo il Covid sarà presentato al Salone Franchising Milano, la manifestazione organizzata da Fiera Milano e in programma ad Allianz MiCo dal 26 al 28 settembre.

Imprenditore lungimirante che ha stabilito nella seconda città sarda la sede aziendale, Gavino Ligios ha dato vita a un call center e siglato accordi con due gruppi di categoria che contano 900 iscritti, avviando inoltre una collaborazione con vari partner che da aprile 2023 hanno aperto circa 250 sportelli SempliCert su tutto il territorio nazionale.

«Il primo sportello è nato a Sassari, in viale Umberto – spiega l’ideatore – all’interno della cartoleria che gestisco. L’idea è nata subito dopo il Covid per cercare di superare il momento di crisi. Ho visto che l’idea era buona e ho provato a esportarla».

L’idea di Ligios è stata quella di fondare una società che creasse una rete di partner per l’erogazione di servizi al cittadino dal pagamento F24, Mav, Rav, bollettini in genere e PagoPa, «ma anche servizi di digital trasformation – spiega Ligios – come attivazione firma digitale, Spid e Pec, oltre che fornitura di tutto ciò che ha attinenza con l’erogazione di prodotti assicurativi, gas, energia elettrica, telefonia e prenotazione noleggio auto sia in ambito nazionale che internazionale». Di recente SempliCert ha aggiunto nuovi servizi: visure camerali, richiesta bilanci e visure catastali.

© Riproduzione riservata