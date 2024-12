L'approdo in Aula della manovra slitta a lunedì. Lo ha annunciato il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, al termine della riunione della commissione di oggi. Tutto fermo dunque, si riparte la prossima settimana. La seduta verrà riaperta oggi solo per consentire il deposito degli emendamenti del Governo.

Il presidente ha fatto sapere che avrebbe comunicato alla presidenza della Camera il protrarsi dei lavori. L'approdo in Aula della manovra era previsto per dopodomani. Ma ora toccherà a una capigruppo la decisione di una nuova data. «Di fronte a quello che abbiamo visto in questi giorni l'unica cosa che può avvenire è che Giorgetti si prenda la responsabilità di aver riscritto una manovra che non funziona». Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, lasciando la commissione. «Si sta preannunciando - prosegue – uno stravolgimento totale, gli emendamenti annunciati di cui leggiamo sulle agenzie valgono almeno un terzo praticamente della legge di bilancio e quella manovra non esiste più. Davanti anche alla mancanza di risposte basilari alle richieste delle opposizioni, il ministro dell'Economia deve venire personalmente a metterci la faccia e seguire la manovra di bilancio».

«Questa – conclude Braga – sarebbe l'unica condizione per poter davvero riprendere i lavori e assumersi fino in fondo la responsabilità di questo fallimento del governo».

