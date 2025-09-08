Macellai e produttori di carne bovina di Arborea lanciano il “Patto di qualità” tra macellai e piccoli-medi allevatori.

Appuntamento il 14 settembre, al centro fieristico di Arborea, in occasione della terza tappa del tour nazionale “Famiglie in festa”, con macellai e allevatori assieme per far conoscere e assaggiare gratuitamente la carne italiana.

Produttori Arborea, con il primo centro di allevamento di bovini da carne in Sardegna e Organizzazione Produttori Carne, sarà partner dell'iniziativa attraverso il brand Rossopregio: una carne nata e allevata in Sardegna.

«Il Patto di qualità non è utopia. Macellai e allevatori meritano di essere conosciuti e riconosciuti dai consumatori italiani. Il Patto di qualità non è una certificazione, non è un altro bollino da esporre. È la nostra carta d'identità e la promessa che facciamo ai consumatori: la qualità della carne ha la nostra faccia. Quella che potete vedere tutti i giorni, come in famiglia», spiega Maurizio Arosio, presidente di Federcarni nazionale.

«Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché crediamo che la qualità non si comunichi solo con un'etichetta, ma con il racconto trasparente di chi ogni giorno alleva con responsabilità e passione», commenta invece Walter Mureddu, presidente di Produttori Arborea.

«La nostra partecipazione rappresenta un'occasione concreta per rafforzare il legame tra produttori e professionisti della carne, fondamentali alleati nella valorizzazione di una filiera tutta sarda». aggiunge il direttore generale Marco Peterle.

