Mentre a livello nazionale si è già arrivati a sei milioni e 259mila tagliandi acquistati (+37,7% rispetto al 2020), in vista dell’estrazione finale in programma il 6 gennaio, in Sardegna sono oltre 75mila i biglietti venduti della Lotteria Italia, pari all’1,2% del totale.

Nell’Isola si registrano due città “maglia nera” per i pochi tagliandi comprati dai cittadini, circa 6.200, insieme a Vibo Valentia, Isernia, Crotone e Biella.

A Cagliari e Sassari, invece, sono stati comprati poco più di 25mila biglietti, mentre nel Sud Sardegna 12.500.

A livello territoriale, la Lombardia è la Regione in cui sono stati venduti più biglietti, con il 15,2% di tagliandi staccati, seguita dal Lazio con il 12,1%, terzo posto per la Campania con l'8,7% del totale. In top five l'Emilia Romagna, con il 7,5%, e il Piemonte con il 6,6%. In top ten anche Toscana (6,1%), Veneto (5,7%), Sicilia (5,4%), Puglia (4,2%) e Marche (2,3%).

I tagliandi sono stati acquistati soprattutto in tabaccherie e ricevitorie (4,3 milioni), mentre diminuiscono gli acquisti online, molto gettonati l’anno scorso a causa del lockdown (-47,4%).

