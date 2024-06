L’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., holding del trasporto ferroviario e delle infrastrutture stradali, ha nominato nel nuovo Consiglio di Amministrazione l’avvocatessa sarda Loredana Ricciotti.

La prima volta di un sardo nel Board di una delle più importanti aziende italiane. FS ha un patrimonio netto di 42 miliardi di euro, bilancio di circa 15 miliardi di euro, nel 2023 ha investito oltre 16 miliardi e ha aggiudicato gare per 24 miliardi che nel triennio 2021-2023 hanno superato i 40 miliardi. Ha 92.446 mila dipendenti, di cui 12.000 assunti nel 2023.

Una società che fra le sue controllate ha aziende come di Rete Ferroviaria italiana (RFI), Trenitalia e Anas. Quest’ultima solo in Sardegna gestisce 63 strade, per complessivi 2.902 km.ed è impegnata nella realizzazione di infrastrutture viarie strategiche.

