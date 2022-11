I prodotti genuini della Trexenta alla conquista della Penisola. Lo yogurt prodotto nell’azienda del giovane imprenditore agricolo Mattia Sirigu ha ricevuto la nomination da parte di Ruminantia conquistando il diritto a partecipare al primo Concorso nazionale che vede protagonisti i prodotti dei caseifici agricoli italiani promosso nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona.

Lo yogurt dell’azienda di Senorbì, a un’analisi sulla genuinità e sulla qualità del prodotto, è risultato tra i dieci migliori d’Italia. La selezione è stata fatta dalla giuria di esperti convocata da Ruminantia, un web-magazine gratuito destinato a tutti gli operatori della filiera produttiva del latte e della carne proveniente dall’allevamento dei ruminanti.

I caseifici agricoli italiani, che si occupano in proprio dell’allevamento del bestiame, sono diventati oggi delle importanti realtà che si adoperano non solo per implementare il reddito utilizzando il proprio latte, ma anche e soprattutto per produrre alimenti di qualità. In particolare da alcuni anni – anche in Sardegna – sono in aumento le piccole aziende che hanno inserito nella loro produzione lo yogurt nelle diverse tipologie: bianco, dolcificato o aromatizzato.

