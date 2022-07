La Sardegna cresce più in fretta della media nazionale. È l'estrema sintesi di quanto emerge dall'analisi dinamica delle imprese del primo e secondo trimestre del 2022.

L'espansione delle aziende sarde è stata, infatti, del +0,82% rispetto alla media italiana del +0,54%. E nel secondo trimestre si registra una forte accelerazione per le imprese del Nord Sardegna. Il tasso di crescita del +0,91% posiziona infatti Sassari al terzo posto della classifica nazionale, Nuoro è al quarto posto con +0,90%, Cagliari al sesto con +0,84% e Oristano al 91esimo posto con +0,25%.

Secondo l'elaborazione dell'ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari, considerando i primi sei mesi dell'anno la Sardegna perde solo una posizione, passando al secondo posto dietro al sistema delle imprese del Lazio. Le iscrizioni in Sardegna sono state 5.066, dato leggermente inferiore rispetto alle 5.266 dello stesso periodo dello scorso anno, a fronte di 3.626 cessazioni.

Anche nei primi 6 mesi dell'anno è Sassari a far registrare il tasso di crescita più alto con un tasso pari all'1,4%. Segue Nuoro all'1,01 per cento, Cagliari 0,43 e Oristano 0,33%.

Il settore dei servizi risulta il più vivace sia nel secondo trimestre che nei primi 6 mesi dell'anno. Buona anche la risposta del comparto delle costruzioni, fenomeno ormai consolidato negli ultimi 2 anni per l'effetto delle nrome che hanno dato linfa al comparto. Anche il settore primario, con tassi di crescita superiori all'1%, mostra una buona ripresa. Il commercio, il più rappresentativo tra i vari comparti, cresce di numero nel secondo trimestre del 2022 ma complessivamente, da inizio anno, perde 37 imprese attive (-0,3%).

"Il trend continua ad essere positivo e questo è senza dubbio un elemento di estrema importanza - commenta il presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti -. Un dato da tenere per guardare avanti propositivamente. Tuttavia va analizzata anche la realtà delle cose. Il nostro sistema economico per alcuni versi continua a soffrire e deve continuare ad essere sostenuto e incentivato. Gli effetti di troppi fattori continuano a contribuire negativamente ed è necessario agire per quanto possibile per attutirne le conseguenze".

