Riaprono gli sportelli decentrati di Macomer e Ozieri dell'Agenzia delle Entrate. I due sportelli saranno di nuovo operativi rispettivamente dal 14 e dal 20 settembre prossimi. A partire da queste date, entrambi gli uffici apriranno al pubblico per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13, e potranno ricevere i contribuenti su appuntamento, nel giorno e nell'orario scelti, senza attese, code o assembramenti.

Grazie al nuovo modello di assistenza adottato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, il canale privilegiato di comunicazione con gli utenti resta quello telematico, in grado di offrire servizi a distanza sempre più efficienti, mentre per le pratiche che non possono essere risolte sul web è possibile prenotare un appuntamento.

Gli appuntamenti sono prenotabili sul sito Internet, nella sezione "Contatti e assistenza" " "Assistenza fiscale" " "Prenota un appuntamento", oppure tramite l'App mobile "AgenziaEntrate", scaricabile gratuitamente e con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet a servizi come il cassetto fiscale e la dichiarazione precompilata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata