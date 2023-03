L’Accademia Olearia di Alghero diventa Azienda dell’anno 2023 Gambero Rosso. La storica azienda della famiglia Fois si aggiudica così un altro importante riconoscimento. La guida Oli d’Italia Gambero Rosso, giunta alla sua tredicesima edizione, è un punto di riferimento per consumatori e operatori gastronomici, italiani ed esteri, per individuare le migliori realtà nel campo oleario presenti sul mercato nazionale.

Oltre all’azienda, sono state premiate anche tre eccellenze della produzione di Accademia Olearia: Il Dop Sardegna Monocultivar Bosana Bio, con Tre Foglie, Il Gran Riserva Giuseppe Fois e Riserva del Produttore Dop con due Foglie Rosse.

Un importante attestato per una produzione che, da sempre, punta sulla qualità e investe in ottica ecosostenibile sulla valorizzazione del territorio, come con la recente messa a dimora di un nuovo oliveto, sito alle porte di Alghero e piantumato rigorosamente con cultivar autoctone.

«Un grande riconoscimento che vogliamo dedicare a tutti coloro che ci danno fiducia ogni giorno, ma soprattutto alla Sardegna, la nostra terra che, da sempre, ci accoglie e ci ispira con i suoi inconfondibili profumi», hanno commentato dalla famiglia Fois.

