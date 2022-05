È in programma per venerdì 27 maggio, a partire dalle 10, nell'Aula A della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (in viale Sant'Ignazio 76 a Cagliari) la presentazione del 29esimo Rapporto sull'economia della Sardegna che il CRENoS redige ogni anno per analizzare le tendenze economiche recenti e fornire alcune analisi della congiuntura.

Si tratta della più completa e autorevole analisi sullo stato di salute della regione, elaborata dal Centro che può contare sulla collaborazione dei ricercatori delle università di Sassari e Cagliari ed è condotta nell'ambito della convenzione con la Fondazione di Sardegna.

Il rapporto di quest'anno è stato redatto durante una fase di grande incertezza dell'economia europea. Se da un lato si intravvedono spiragli confortanti legati alla fine delle limitazioni dovute alla pandemia che possono contribuire alla ripresa economica, dall'altro un nuovo scenario fosco è determinato dalla guerra in Europa.

Dopo l'introduzione della direttrice del CRENoS Anna Maria Pinna e i saluti istituzionali affidati ai rettori dei due atenei Francesco Mola e Gavino Mariotti, sarà Gianfranco Atzeni, docente di Economia politica all'Università di Sassari e ricercatore CRENoS, a illustrare i dati relativi a quest'anno.

L'ultima parte dell'incontro ospiterà le testimonianze di alcuni imprenditori: Mario Mariani (The Net Value), Giulia Mura (Turistica Pelau), Stefano Meloni (Bekaert Sardegna), Walter Secci e Luigia Demelas (Città della Terra Cruda e Adobe).

"L'insegnamento lasciatoci dalla crisi economica causata dalla pandemia è una possibile chiave di lettura del 29° rapporto - si legge nella quarta di copertina del volume - che analizza dati del 2020 e in certi casi quelli post-pandemia: la qualità dei servizi pubblici, la struttura del sistema produttivo, i rischi della specializzazione produttiva, il disallineamento delle competenze sono alcuni temi che uniscono trasversalmente i capitoli. Tutto ciò sullo sfondo del più grande intervento pubblico nell'economia degli ultimi cinquant'anni, il PNRR, che fa scaturire una domanda cruciale: saremo in grado, a livello nazionale e locale, di usare efficacemente le risorse pubbliche per adattare il sistema sociale ed economico ai cambiamenti in atto a livello globale?"

L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube dell'Università di Cagliari e sulla pagina Facebook del CRENoS.

