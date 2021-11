Ventidue strutture alberghiere italiane sono state inserite nella “Condé Nast Johansen”, la famosa guida di riferimento per i viaggi di lusso. E tra i vincitori degli Awards for Excellence 2022, annunciati a Londra, c’è anche un hotel in Sardegna. Il premio per l’eccellenza nel settore dell’ospitalità ha visto il nostro Paese vincere in 8 categorie, che sono: miglior hotel nuovo o ristrutturato; struttura piccola ed esclusiva; hotel sull'acqua; struttura per colazione; hotel per famiglie; location per meeting e conferenze, matrimoni ed eventi; esperienza immersiva; struttura green e attenta alla sostenibilità.

L’Isola tocca l’ambito risultato con il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites di Golfo Aranci, della famiglia Datome, scelto come vincitore della categoria hotel sull’acqua.

