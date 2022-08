Il ministero dell’Economia ha scelto la cordata formata dal fondo americano Certares, con Air France-Klm e Delta per la cessione di Ita Airways.

Lo ha annunciato lo stesso Tesoro, spiegando che con il consorzio, la cui offerta è stata ritenuta “maggiormente rispondente agli obiettivi fissati", sarà avviato oggi “un negoziato in esclusiva”.

Esclusa quindi l'altra cordata in corsa, quella formata da formata da Msc e da Lufthansa.

"Alla conclusione del negoziato in esclusiva - aggiunge il Mef - si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l'azionista pubblico”.

Da quanto si è appreso, Msc e Lufthansa avrebbero offerto 850 milioni di euro per l'80% di Ita, con il 60% a Msc, il 20% ai tedeschi e il 20% al Mef.

Certares, invece, offrirebbe invece 650 milioni per una quota poco inferiore al 60%, lasciando poco più del 40% nelle mani del Tesoro, a cui spetterebbero due posti su cinque in un futuro board. Il fondo Usa punterebbe poi a dare a Fiumicino un ruolo centrale, come terzo hub dell'Europa continentale, insieme ad Amsterdam e Parigi, rafforzando sia le rotte del Nord America che quelle per l'America Latina e l'Africa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata