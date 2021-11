Tornano concorsi e assunzioni in Regione. “Una buona notizia – dice il presidente Christian Solinas – certamente per la Sardegna ma anche per pubblica amministrazione che finalmente può coprire gradualmente i gravi vuoti di organico causati dal blocco del turn over e dalla mancata indizione di concorsi pubblici”.

Numerose occasioni, inoltre, “per molti giovani sardi, che possono vedere finalmente valorizzata la loro preparazione, mettendo competenza, capacità e voglia di impegnarsi a disposizione del settore pubblico e, conseguentemente, della collettività”.

Dopo le 1587 assunzioni effettuate nel settore sanitario – complessivamente sono stati programmati dalla Giunta 5127 nuovi contratti a tempo indeterminato entro il 2023 -, anche il settore tecnico e amministrativo offre opportunità. Sono per ora 1155 i posti disponibili, già assegnati o in via di assegnazione per effetto di concorsi banditi e in fase di conclusione.

“Grande importanza - sottolinea Solinas - riveste il concorso per 78 agenti del Corpo Forestale, nel quale le assunzioni erano ferme da 18 anni, e per il quale si stanno predisponendo 2 nuovi bandi. È un fiore all'occhiello della Regione, presidio di legalità nella tutela dei cittadini e del nostro patrimonio ambientale”.

Mentre nell'amministrazione regionale centrale sono già banditi 226 posti, più altri 5 per lo Sportello Linguistico.

Novità anche nel mondo delle campagne, con l'Agenzia Laore che ha bandito concorsi per il reclutamento di 260 dipendenti, con diverse specializzazioni, mentre in Argea le assunzioni già effettuate sono 48 e altre 38 sono programmate per i prossimi mesi.

Un ulteriore sostegno sarà dato con l'incremento dell'organico dell'Agenzia Aspal, che ha programmato 100 assunzioni.

Tutti i bandi sono pubblicati sul Buras e, con i relativi allegati, anche sul sito istituzionale della Regione.

(Unioneonline/s.s.)

