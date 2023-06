Il presidente della Consob Paolo Savona torna a Cagliari per tenere il discorso di apertura della Scuola estiva di Economia e diritto sui rischi, regolamentazione e stabilità finanziaria, in programma a Cagliari da lunedì 26 a venerdì 30 giugno.

Il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa interverrà al seminario inaugurale della Scuola estiva dell’Università di Cagliari diretta da Riccardo De Lisa e Giuseppe Boccuzzi, lunedì 26 giugno alle 14 nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell’ateneo, in via Università 40. Il seminario intende fare il punto sulle sfide dell’attività bancaria finanziaria, sulla biodiversità del sistema finanziario e sulla proporzionalità della regolamentazione.

Dopo i saluti del Rettore Francesco Mola e l’intervento del professor Savona (quest'ultimo in programma dalle 15), interverranno esponenti della Banca d’Italia, dell’ABI, di banche e assicurazioni italiane e dell’Accademia, tra i quali Alessandro Carretta (Università di Roma “Tor Vergata”), Mario Stella Richter (Presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), Giovanni Sala (Capo del Servizio Supervisione Bancaria 2, Banca d’Italia), Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale dell’ABI, l’economista Rainer Stefano Masera, il Presidente del Gruppo Unipol Carlo Cimbri, Camillo Venesio (amministratore delegato e direttore di Banca del Piemonte).

«La Scuola estiva – si legge in una nota dell’Ateneo – si articola in quattro giornate di studio intorno ai temi centrali dei rischi, della regolamentazione e della preparazione necessaria a fronteggiare situazioni di difficoltà, della prevenzione e della gestione di situazioni di crisi. Si caratterizza per un approccio integrato che coniuga l’esperienza di qualificati operatori con i più recenti contributi teorici. Si alterneranno nelle diverse giornate di studio oltre 40 relatori dell’accademia, di banche e intermediari finanziari, di autorità di vigilanza e di risoluzione nazionale e europee, di sistemi di garanzia dei depositi, di istituzioni europee e internazionali, di professionisti del mondo della consulenza nel settore finanziario. Si tratta di un’occasione unica di approfondimento e di confronto professionale su temi caldi del settore bancario e finanziario. Per operatori e studiosi rappresenta uno straordinario momento per sviluppare il proprio percorso di crescita professionale. L’organizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di alcuni sponsor, tra i quali la Fondazione di Sardegna».

