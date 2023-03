Chi è stato più sfortunato ha visto un incremento sull’ultima rata del mutuo di quasi 100 euro, cifra che può arrivare a sconvolgere i bilanci familiari di migliaia di sardi. E così oggi far quadrare i conti, tra caro bollette e inflazione, è un'impresa e se l'impennata dei tassi dovesse proseguire in tanti finirebbero a gambe all'aria.

Ma il discorso non cambia anche per coloro che dovranno stipulare ora un nuovo finanziamento per l'acquisto della casa.

«La prima cosa da evidenziare – spiega Enrico Staico, consulente finanziario cagliaritano - è che il giorno stesso che la Bce ha ufficializzato il rialzo del costo del denaro di altri 50 punti, i tassi offerti dagli istituti di credito sono paradossalmente calati. Questo conferma che i mercati si sono da tempo già adeguati all'incremento dei tassi anticipando gli aumenti, ma allo stesso tempo hanno anche dimostrato apprezzamento per le scelte monetarie della banca europea facendo in qualche modo presagire che la corsa dei tassi è vicina alla fine».

Andrea Polo, di Facile.it, aggiunge: «I tassi negli ultimi mesi sono cresciuti tanto e troppo in fretta. È inevitabile quindi aspettarsi un loro rallentamento, anche alla luce dei recenti fallimenti di alcuni istituti di credito innescata in parte proprio dalla stretta delle banche centrali».

Luca Mascia

