Nuove risorse finanziarie per le imprese di Montiferru, Alto Campidano e Planargia con la riapertura di 4 bandi del Gal Terras de Olia per lo sviluppo di attività turistiche e di agricoltura sociale.

Con questa rimodulazione di fondi sono ora disponibili 840mila euro per le imprese locali, con finanziamenti in alcuni casi fino al 90-100% a fondo perduto. Risorse quindi per la multifunzionalità aziendale: per far conoscere e promuovere le proprie produzioni, divulgando i valori della ruralità e del saper fare.

Gli incontri di animazione territoriale di presentazione alla popolazione: il 21 febbraio a Bosa, il 28 a Santu Lussurgiu, il 1 marzo a Tramatza e il 6 a Tinnura.

La partecipazione agli incontri è fondamentale per condividere strategie, contenuti tecnici e osservazioni prima di presentare le domande di sostegno.

«La programmazione è in chiusura, quindi i tempi saranno stretti, i beneficiari dovranno presentare progetti che possano essere esaminati e finanziati rapidamente, entro il 15 marzo prossimo», spiega Mariano Lo Piccolo, vicepresidente Gal.

Finora su 11 bandi aperti dal GAL sono giunte 120 richieste di sostegno, 40 finanziate e 37 in fase finale di istruttoria. Sono stati impegnati circa 3 milioni e 400mila euro per lo sviluppo locale dei territori di Montiferru, Alto Campidano e Planargia.

Il gruppo azione locale comprende due unioni dei Comuni: Montiferru-Alto Campidano e Planargia, 20 comuni dell’area e una cinquantina di soci privati.

