Il disegno di legge sul riconoscimento dello status di comunità marine, le cosiddette “città fisarmonica”, approda in Parlamento. L’annuncio durante il G20Spiagge ad Alghero, accolto con un lungo e commosso applauso della numerosa platea del teatro civico dove questa mattina si è svolta la giornata conclusiva del Destination Summit con i sindaci del G20S e la giunta della Regione Sardegna. Sono stati i parlamentari Giorgia Andreuzza e Gianluca Caramanna, della X Commissione a darne notizia: adesso l’iter dovrebbe essere in discesa.

<Quando sarà completato l’iter finalmente avremo gli strumenti necessari per amministrare le nostre comunità residenti e sapremo meglio rispondere alle competitività del mercato turistico: un percorso fondamentale per portare benefici concreti, per far stare bene i nostri residenti e, con loro, anche chi sceglie di visitare le nostre località>, il commento della sindaca Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge. <Accogliamo con soddisfazione il deposito del disegno di legge che riconosce lo status di città balenare. Un passo avanti determinante pera superare le difficoltà delle località turistiche costiere come Alghero che vogliono offrire adeguati servizi e migliorare la qualità della vita>, aggiunge il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. Al prossimo Destination Summit del G20Spiagge, che si terrà nel 2026 a Lignano Sabbiadoro, parteciperanno anche tre nuove destinazioni che sono entrate ora nel Network: Senigallia, Castagneto Carducci e Piombino.

