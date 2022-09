Torna, come da tradizione nel primo fine settimana di settembre, il Forum Ambrosetti, giunto alla 48esima edizione che si svolge ancora in versione “phygital”, quindi in parte in presenza e in parte in digitale.

Fra i temi in primo piano, nella sede storica di Villa d’Este a Cernobbio, l’inflazione, la crisi energetica con il taglio delle forniture del gas da parte della Russia, la guerra in Ucraina e ancora il Covid. E poi la campagna elettorale, con i leader politici, oltre al gotha della finanza e dell'economia e a diversi ministri, presenti all'appuntamento sul lago di Como.

Ad aprire il forum nella prima giornata, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un intervento in videoconferenza.

La giornata di domani sarà invece incentrata sull'Europa e con il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Domenica, infine, tutta per l'Italia con la data delle elezioni del 25 settembre sempre più vicina.

Il presidente Zelensky in videocollegamento (Ansa - Bazzi)

ZELENSKY – Nel suo discorso in videocollegamento, Zelensky ha sottolineato come "la protezione della centrale nucleare” sia “una tutela contro il disastro nucleare”, e si è augurato di poter “incontrare in Italia” Mario Draghi. Il presidente ha poi ringraziato il nostro Paese “per aver sostenuto la mia nazione, per l'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati. Non lo dimenticheremo mai. Gloria all'Italia". La platea lo ha applaudito a lungo.

