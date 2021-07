Il gestore di fondi Foresight Group ha annunciato la sottoscrizione di una serie di project bond, del valore complessivo di 12,85 milioni di euro, per la realizzazione nell’Isola di un impianto di biogas della capacità di circa 30.000 tonnellate all’anno.

Alla sottoscrizione, per una quota pari a 5,35 milioni, ha partecipato anche la Sfirs (Società Finanziaria Regione Sardegna), realtà che, sulla base dell'indirizzo della Regione, si occupad dello sviluppo economico e sociale del territorio, mediante un veicolo di cartolarizzazione, con l'attività di garanzia di Confidi Sardegna, organismo che opera come tramite tra le aziende e il sistema creditizio.

Partecipa all'operazione anche Banca Finint nel ruolo di Issuing Agent e Paying Agent.

Foresight Group ha sottoscritto una quota senior pari a €7,5 milioni mediante il veicolo di investimento Italian Green Bond Fund, creato per finanziare in maniera diretta progetti in infrastrutture green esclusivamente in Italia.

I bond, con interessi semestrali e rimborso del capitale, sono stati emessi da BS Green, società partecipata dal gruppo Anaergia, che realizzerà l'opera in provincia di Oristano.

L’impianto genererà biogas attraverso l'uso di materiali derivanti da scarti di macellazione.

(Unioneonline/F)

