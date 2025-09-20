Fitch alza il rating dell’Italia, Giorgetti e Meloni: «Siamo sulla strada giusta»Da BBB a BBB+, prima promozione dal 2021: «Maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio»
Fitch promuove l'Italia, consegnandole il suo primo upgrade dell'agenzia dal 2021. Parlando di "maggiore fiducia" nella traiettoria di bilancio, l'agenzia ha alzato il suo giudizio di un gradino a 'BBB+' da 'BBB'. L'outlook è stabile.
«Abbiamo riportato l'Italia sulla strada giusta», ha detto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.
La revisione al rialzo del rating riflette una «maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio» dell'Italia «sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi previsti a breve e medio termine del nuovo quadro di bilancio dell'Ue», ha spiegato Fitch, mettendo in evidenza come «un contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente gli indicatori di credito dell'Italia».
Pur notando un debito più elevato e una crescita più lenta rispetto ai Paesi inclusi nella categoria BBB, l'agenzia prevede «una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità». Per il pil è attesa una crescita quest'anno dello 0,6%, per poi accelerare in media al +0,8% nel periodo 2026-2027 con la domanda interna a fare la parte del leone.
Fitch prevde che il deficit cali al 3,1% nel 2025 «a dimostrazione della solida performance del gettito fiscale. È probabile che il governo continui ad attuare modeste misure di sgravio fiscale, ma è improbabile che comprometta gli obiettivi fiscali». L'agenzia quindi nota che la spesa per la difesa è sulla «buona strada per raggiungere il 2% del pil nel 2025. Prevediamo solo una spesa aggiuntiva limitata per la difesa nel 2026-2027». Il debito invece è atteso salire al 137,6% nel 2026, riflettendo aggiustamenti legati al superbonus.
La premier
«L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti», afferma la premier Giorgia Meloni. «È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono — crescita, debito, sostenibilità — ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l'Italia e le sue famiglie», conclude Meloni.
(Unioneonline)