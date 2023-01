Ancora rinvii in Sardegna sul fronte della manovra da quasi dieci miliardi di euro. Il termine per la presentazione degli emendamenti (fissato inizialmente per ieri alle 16) è stato spostato dalle 12 alle 14.30. Anche per questo si terrà direttamente domani mattina, e non alle 16 di oggi come previsto, la seduta della commissione Bilancio per l'avvio della discussione degli articoli.

Sinora sono state comunque depositate 450 proposte di modifica. Mancano quelle della Giunta, per le quali c'è molta attesa, che potrebbero anche contenere parte dei fondi annunciati dall'assessora all'Agricoltura Valeria Satta per rimpinguare le risorse del programma di sviluppo rurale.

Altri stanziamenti potrebbero essere inseriti direttamente nel collegato alla Finanziaria che dovrà ottenere il via libera entro 20 giorni dall'approvazione della legge di stabilità.

