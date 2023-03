Via al vertice convocato dalla Regione per discutere della vertenza Eurallumina.

A Cagliari nella sala anfiteatro di via Roma, con gli assessori Pili (Industria), Porcu (Ambiente) e Lai (Lavoro), sono presenti l'azienda e le organizzazioni sindacali. Fuori in presidio un centinaio di tute verdi, in attesa dell'esito dell'incontro.

Tra i temi da affrontare l'approvvigionamento di gas, indispensabile per il progetto di rilancio della fabbrica di Portovesme, e il Paur, l'autorizzazione unica regionale.

