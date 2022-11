È la provincia di Nuoro a guadagnarsi il primo posto nella classifica nazionale dei consumi di corrente elettrica. La “maglia nera” è la conseguenza dei circa 3.579 kWh annui di luce consumati, in media, da una famiglia. Questi numeri, se l’utenza si trova in regime di maggior tutela, si traducono in una spesa annua di 2.260 euro.

La Sardegna è considerata da un report fatto ad ottobre una delle regioni più “energivore”. Cagliari e provincia si attestano al terzo posto: consumi annui pari a 3.487 kWh per famiglia che si traducono in 2.203 euro spesi in regime di maggior tutela. Bilancio negativo anche per Carbonia Iglesias, al quarto posto con una spesa annua di 2.177 euro.

In sesta posizione c'è l'Ogliastra con cifre che arrivano a 2.103 euro. Olbia Tempio è 23esima, mentre quattro posti sotto c'è Oristano. La provincia più virtuosa è quella di Sassari con una spesa di 1472 euro annui.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata