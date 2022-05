Donne in posizioni apicali sì, ma solo oltre i quaranta.

Fioccano le polemiche su un intervento della stilista Elisabetta Franchi, 53 anni, nel corso dell’evento “Donne e Moda: il barometro 2022, organizzato da PwC Italia e Il Foglio”.

“Parlo dalla parte dell’imprenditore – è stato il suo ragionamento -. Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi quella carica non può restare per due anni scoperta per la maternità. Un imprenditore investe tempo, energie e danaro. E se ti viene a mancare è un problema”.

Per questo “io da imprenditrice ho puntato sugli uomini”. Oggi, precisa, “le donne le ho messe, ma sono ‘anta’. Sono delle ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi, lo hanno già fatto. Se dovevano fare figli, li hanno già fatti. Se dovevano separarsi, hanno fatto anche quello. Io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa. Sono tranquille con me al mio fianco, e lavorano h24”.

E continua: “Nonostante io sia molto emancipata credo che noi donne abbiamo un dovere, che è nel nostro dna e non dobbiamo rinnegarlo: i figli li facciamo noi. E’ una grande responsabilità”.

Quando le viene fatto notare che lei di figli ne ha avuti due ed è riuscita comunque a essere a capo della sua azienda, non ha risposto direttamente.

“FRAINTESA” – Diverse le critiche degli utenti al video che circola sul web, ma lei stessa in serata interviene dicendo di essere stata “fraintesa”.

“La mia azienda”, spiega sciorinando i numeri, “oggi è una realtà quasi completamente al femminile. L'oggetto in discussione all'evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo — Donne e Moda — da cui è emerso che nella società odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? Purtroppo al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata