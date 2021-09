Parte la corsa all'ecobonus anche per le auto usate.

Martedì si apre infatti la procedura per prenotare gli incentivi per l'acquisto di una vettura usata a basse emissioni previa la rottamazione di una vecchia.

Sono stati messi a disposizione complessivamente 40 milioni di fondi e l'incentivo varia da 750 a duemila euro.

Il ministero dello Sviluppo economico ha spiegato che da martedì i concessionari potranno accedere sulla piattaforma dedicata per inserire le prenotazioni degli incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni.

Il finanziamento è legato all'acquisto di un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6, con un prezzo non superiore a 25mila euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

Il contributo viene però riconosciuto solo con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista: 0-60: 2.000 euro; 61-90: 1.000 euro; 91-160: 750 euro.

La vettura rottamata dovrà essere immatricolata da almeno dieci anni e intestato da almeno un anno all'acquirente o a un familiare convivente.

Per l'ecobonus automotive, una misura promossa del Mise per offrire contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni e prorogata al 31 dicembre, sono stati stanziati complessivamente 350 milioni di euro.

Una prima tranche del bonus per l'acquisto di auto elettriche o ibride, attivato all'inizio dell'estate, si è esaurito a fine agosto.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata