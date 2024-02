Lutto per il caseificio “Fattorie Osella”: questa mattina, all’età di 92 anni, è morto il suo fondatore, Dario Osella. L’imprenditore era nato il 7 luglio 1931 a Caramagna Piemonte (Cuneo) in una famiglia dalle competenze casearie antiche tramandatesi di generazione in generazione.

Dopo aver frequentato il Real Collegio Carlo Alberto I di Moncalieri, si era iscritto all'Università, ma ben presto si era reso conto che la sua vocazione non fosse diventare avvocato ma produttore di formaggi.

Nel 1952 la trasformazione l'attività del nonno Giacomo, margaro produttore di formaggi di alpeggio, in un’attività strutturata, con la nascita del caseificio le "Fattorie Osella", che ha come logo il carretto con il quale l'antenato portava i formaggi sui vari mercati della zona.

La specialità aziendale sono formaggi a pasta fresca come robiola e primo sale e per oltre 40 anni Osella aveva guidato il caseificio. Nel 1994 l’accordo con il gruppo Kraft (oggi Mondolez) per l'automazione dei processi industriali e, soprattutto, la logistica della distribuzione. Lo stabilimento, che continua ad avere sede a Caramagna Piemonte, conta 120 dipendenti e lavora ogni giorno 80 tonnellate di latte da 22 conferitori locali. Nel settembre dell’anno scorso, Dario Osella era rimasto vedovo della moglie Anna Carlotti, sua spalla per l'intera vita, anche in azienda. Lascia due figli, Gino e Rossella.

(Unioneonline/s.s.)

