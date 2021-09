Dopo El Salvador, anche l’Ucraina legalizza i bitcoin.

Il Parlamento di Kiev ha approvato quasi all'unanimità una legge che rende legale la criptovaluta.

Prima del provvedimento il bitcoin non aveva una definizione legale, né regole che ne determinassero l’uso.

A differenza di quanto avvenuto nel Paese del Centroamerica, l’Ucraina non ha permesso per il momento l'uso della moneta virtuale per servizi e pagamento delle tasse, ma il governo ha intenzione di aprirne l'uso ad aziende e privati entro il 2022.

Secondo la normativa, il bitcoin è definito come un asset intangibile espresso sotto forma di dati elettronici.

Tra gli elementi più importanti fissati dalla nuova legge, ci sono anche misure per proteggere i cripto-investitori e le piattaforme di scambio dalle frodi.

Il Parlamento ha stabilito anche che le aziende cripto potranno lavorare in Ucraina e soprattutto pagare le tasse nel Paese, purché dimostrino alti standard di trasparenza e paghino allo Stato una cifra pari a 3.100 dollari per ottenere una licenza.

"Le condizioni normative favorevoli attireranno sempre più aziende del settore", ha dichiarato Mykhailo Fedorov, ministro per la Transizione digitale ucraino, "saranno protette dallo Stato".

