Sono oltre 7 milioni gli italiani che – in soli due giorni - hanno scelto il modello precompilato per la dichiarazione dei redditi. Di questi, mezzo milione di cittadini l’ha già inviata, 100mila in più rispetto allo scorso anno. Un vero e proprio boom, spiega Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha annunciato i dati durante un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

Tra chi ha già inviato la dichiarazione, «due su tre hanno scelto la modalità semplificata», sottolinea Ruffini. Il modello precompilato, che era già possibile visionare dal 30 aprile, può essere accettato, modificato o integrato rispetto alla versione messa a punto dall'amministrazione fiscale. Ci sarà tempo per farlo fino al 30 settembre per il 730 o fino al 15 ottobre nel caso si utilizzi il “Redditi”.

A partire da quest’anno, ricorda Ruffini, ci sono anche diverse novità: da precompilata, la dichiarazione diventa semplificata, più immediata e fruibile, senza più quadri, codici e righe, ma divisa in semplici sezioni, come “casa” o “famiglia”.

Buone notizie anche per quanto riguarda i rimborsi Iva: nel 2024 i tempi «si sono ridotti a 67 giorni dalla richiesta - ha aggiunto il direttore - rispetto a due anni fa quando erano 75 giorni. Sessantasette giorni sono un tempo ragionevolmente breve».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata