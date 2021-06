Dopo i mesi bui della pandemia, l’economia del nostro Paese sta iniziando il suo percorso di ripresa, che passa attraverso l’incremento delle esportazioni di prodotti italiani.

Lo conferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che in un post pubblicato su Facebook ha espresso un parere ottimistico sul prossimo futuro a partire dagli ultimi numeri sul commercio: "Lavoriamo dando il massimo e facciamo parlare i fatti. Anche ad aprile boom dell'export di prodotti italiani. Gli ultimi dati su Made in Italy ed esportazioni continuano a darci ragione e fiducia, confermando che il Patto per l'Export siglato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale funziona".

"È la conferma che siamo sulla buona strada, con un Made in Italy che fa da traino a tutta l'economia del Paese", ha aggiunto l’esponente del governo guidato da Mario Draghi commentando il trend in atto.

"I numeri - si legge ancora nel post - parlano chiaro: dopo l'aumento delle esportazioni del 4,6% nel primo trimestre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, continuiamo a crescere mese dopo mese: ad aprile +3,4% rispetto al mese prima; aprile conferma un trend di cui andare fieri. Il primo quadrimestre di quest'anno fa segnare risultati record rispetto allo stesso quadrimestre del 2019, che era l'anno d'oro, con 4 punti percentuali in più, cioè 6,5 miliardi di euro di maggiore export; le nostre esportazioni crescono più delle importazioni, facendo segnare ad aprile un surplus di circa 6 miliardi di euro".

"Cibo, moda, manifattura, arredamento, auto e componentistica, tecnologia, assieme a tanti altri prodotti italiani, fanno ovunque la differenza. Continuiamo a supportare i nostri imprenditori, valorizziamo il nostro patrimonio di eccellenze", ha concluso il ministro, ricordando i comparti in cui il Made in Italy resta vincente.

(Unioneonline/F)

