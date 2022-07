Approvato lo stanziamento di 835 mila euro in favore di quattro differenti interventi, contraddistinti dal carattere d'urgenza, di ripristino di opere pubbliche danneggiate da fenomeni meteorologici avversi.

I comuni coinvolti sono Lodè, Escalaplano, Nurri e Villaspeciosa. "La Regione è vicina ai territori - spiega l'assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris - e oltre a sostenere la progettualità dei Comuni e accrescere i servizi alla collettività, interviene con fondi regionali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate".

"Riteniamo doveroso, laddove vi sia reale e urgente esigenza, intervenire a sostegno dei Comuni affinché i casi segnalati trovino risposta nel più breve tempo possibile - prosegue l'Assessore - Si tratta perlopiù di opere danneggiate che non verrebbero riportate alle condizioni originarie per mancanza di coperture economiche e che i Comuni, grazie al sostegno della Regione, riescono a rimettere in condizioni di sicurezza".

Nello specifico. Il Comune di Lodè grazie a 100mila euro potrà procedere con la riparazione del cedimento strutturale di un collettore di acque bianche e con altri 70mila euro potrà procedere con la messa in sicurezza di una parte di parete rocciosa.

A Escalaplano le forti piogge del periodo 16-29 novembre avevano causato lo smottamento di un tratto della sede viaria lungo la strada comunale "Tradalla". È stata quindi accettata la richiesta di finanziamento e sono stati stanziati 300mila euro per la risoluzione delle problematiche più critiche e urgenti.

Sempre le continue precipitazioni di novembre hanno causato a Nurri il cedimento di un tratto di strada di circa 40 metri in località "Sa Scrochedda", che potrà essere sistemato grazie al contributo di 300mila euro.

Al Comune di Villaspeciosa è stato invece assegnato un contributo di 65mila euro per consentire il ripristino dei danni determinati dal forte vento alla copertura della palestra comunale.

(Unioneonline/L)

