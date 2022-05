Volotea inaugura un nuovo collegamento aereo tra la Sardegna e la Francia.

Si tratta della tratta tra Olbia e Deauville, in Normandia, operata in esclusiva dal vettore e che avrà una frequenza settimanale, ogni martedì.

Presso lo scalo di Olbia, l’offerta di Volotea prevede così un totale di 20 rotte, 15 domestiche – Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia e Verona - e 5 in Francia – Bordeaux, Deauville (novità 2022), Lione, Nantes e Strasburgo.

“L’avvio della nuova tratta accorcia le distanze tra Olbia e la Francia, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Sardegna. Con il nuovo volo, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia e programmare un soggiorno alla scoperta di borghi affascinanti come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza in Sardegna, all’insegna di mare, arte e ottima cucina”.

Volotea, che si è aggiudicata il bando per la gestione della continuità territoriale sarda a ottobre, recentemente ha confermato che, anche dopo il 14 maggio, continuerà a volare per 12 mesi da Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino, senza alcuna compensazione economica. La compagnia punta a rafforzare la sua presenza sull’isola attraverso una serie di investimenti mirati e nuove rotte.

(Unioneonline/l.f.)

